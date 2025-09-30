Соответствующий указ подписал глава республики Ростислав Гольдштейн после церемонии вступления в должность

СЫКТЫВКАР, 30 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров переназначен сенатором от исполнительной власти Республики Коми. Соответствующий указ подписал глава Коми Ростислав Гольдштейн после церемонии вступления в должность, сообщила его пресс-служба.

"Принял решение наделить Владимира Джабарова полномочиями сенатора от правительства Республики Коми. Уверен, что его огромный опыт федеральной работы, глубокое понимание международной и региональной повестки станут надежным фундаментом для эффективного представления интересов нашей республики в Совете Федерации", - привела пресс-служба слова главы Коми.

Гольдштейн отметил, что Джабаров и Екатерина Грибкова будут способствовать развитию Коми. "Перед нами стоят масштабные задачи по развитию Коми, и я рассчитываю, что тесное взаимодействие с федеральным центром, которое будет выстраивать Владимир Джабаров совместно с нашей коллегой Екатериной Грибковой, которую наделили полномочиями сенатора депутаты Госсовета республики, позволит нам ускорить реализацию ключевых проектов и программ для благополучия наших жителей", - отметил глава региона.

Джабаров принял предложение стать представителем Республики Коми в Совете Федерации. "Благодарен Ростиславу Гольдштейну за доверие и возможность представлять Республику Коми в Совете Федерации. Для меня это большая честь и ответственность. Вся моя предыдущая работа в комитете Совфеда по международным делам была неразрывно связана с защитой национальных интересов России. Приложу все свои силы, знания и опыт для того, чтобы интересы жителей Коми были услышаны на самом высоком уровне. В приоритете - содействие в решении социально-экономических вопросов, привлечение инвестиций и комплексное развитие этого стратегически важного для страны региона", - привела пресс-служба слова Джабарова.

Он сменит в Совете Федерации Ольгу Епифанову, которую наделял сенаторскими полномочиями бывший глава республики Владимир Уйба. В составе сенаторской тройки от врио главы Коми Гольдштейна, помимо Джабарова, были заявлены заведующий отделением реанимации Коми республиканской инфекционной больницы Иван Глух и на тот момент сотрудник "Росдетцентра", а ныне депутат Госсовета Коми Елена Лифенко.

О новом сенаторе

Владимир Михайлович Джабаров родился 29 сентября 1952 года в Самарканде Узбекской ССР. Образование высшее. Окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, аспирантуру Ташкентского политехнического института, Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Кандидат технических наук.

Служил в органах безопасности СССР и РФ с 1980 по 2006 год, в контрразведке, работал в центральном аппарате Федеральной службы безопасности, был заместителем и исполняющим обязанности начальника управления "К" по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы службы экономической безопасности ФСБ. После 26 лет службы вышел в отставку в 2006 году в звании генерал-майора. 23 сентября 2009 года был избран представителем законодательного органа Еврейской автономной области в Совете Федерации. Затем повторно избирался депутатом заскобрания ЕАО и наделялся полномочиями сенатора.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "За военные заслуги", орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Присвоено почетное звание "Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации".