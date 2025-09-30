Захарова поддержала любые инициативы против прекращения кровопролития в Газе

Официальный представитель МИД России прокомментировала план президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Любые шаги и инициативы, направленные на прекращение кровопролития в Газе, заслуживают поддержки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план президента США Дональда Трампа.

"Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе. Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки", - сказала дипломат. Захарова отметила, что РФ надеется на устойчивый характер перемирия, которое станет прологом к длительной стабилизации ситуации в секторе Газа. Это создаст условия для масштабных работ по восстановлению инфраструктуры анклава, которая практически полностью была разрушена во время боевых действий, отметила официальный представитель МИД.