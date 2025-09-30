Зампред Госдумы также отметила мужество жителей исторических регионов, которые прошли долгий путь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма с Россией изменило ход мировой истории. Такое мнение высказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

"Это сила духа людей, которые побеждали и вели за собой других к победе. Именно это фундамент тех успехов, которые есть у нас с вами, которые будут у наших детей. И это то, что делает нас одним народом - единым, сильным. <...> Ведь не случайно именно история с Донбассом, возвращение Крыма [в состав РФ] развернули ход всей мировой истории вспять", - сказала она на торжественной программе в Музее Победы, приуроченной ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Кузнецова отметила мужество жителей исторических регионов, которые прошли долгий путь, чтобы воссоединиться с Россией.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.-