Делегация главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях 80-й сессии ГА ООН провела переговоры с госсекретарем США Рубио, где стороны говорили также о необходимости понимания первопричин конфликта, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Представители США, в том числе в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН, вновь подтвердили важность мирного урегулирования конфликта на Украине и необходимость понимания его первопричин. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствует ударам Киева по целям в глубине российской территории.

Захарова отметила, что Келлог является подчиненным президента США, который ранее выступал за мирное разрешение ситуации на Украине, и подчеркнула, что его сотрудники должны придерживаться именно этой линии. Она также рассказала, что российская делегация во главе с Сергеем Лавровым провела переговоры с Марко Рубио в Нью-Йорке в развитие состоявшейся ранее встречи в Анкоридже. По ее словам, стороны подтвердили приверженность поиску мирного решения и указали на важность анализа и понимания истоков конфликта.

24 сентября состоялись переговоры главы МИД РФ с Рубио. Встреча началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате. Ее продолжительность составила более 50 минут.