Посол РФ на Кипре: в Европе остается много людей, для которых фашизм неприемлем

По словам Мурата Зязикова, сохранение исторической правды о борьбе с фашизмом посредством произведений культуры и искусства становится все более актуальной задачей

НИКОСИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. В Европе, в том числе на Кипре, проживает значительное число людей, для которых идеология фашизма остается неприемлемой и которые готовы объединяться, чтобы активно ей противостоять. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол России в Никосии Мурат Зязиков.

"Поистине грандиозный масштаб празднования юбилея Великой Победы на входящем в Евросоюз Кипре подтверждает значение этой даты как события глобального масштаба и символа единого исторического наследия, важного для всего мира", - отметил дипломат. Торжества, прошедшие на острове при участии более чем 15 тыс. человек в мае этого года, "еще раз показали, что эта славная страница истории воспринимается здесь как часть общего культурного достояния и наследия, объединяющего народы", отметил Зязиков. Он напомнил, что эти мероприятия на Кипре еще не завершились и будут продолжаться в различных форматах до конца 2025 года.

По словам посла, сохранение исторической правды о борьбе с фашизмом посредством произведений культуры и искусства становится все более актуальной задачей. "Сегодня, когда в Европе, к сожалению, вновь наблюдаются тревожные тенденции по реабилитации и поддержке неофашистских идеологий, особенно важно сохранять историческую правду о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Россия неизменно стоит на страже памяти о подвигах миллионов наших соотечественников и союзников, которые 80 лет назад ценой неимоверных жертв остановили "коричневую чуму" нацизма, распространившуюся по Европе", - заявил Зязиков.

Он назвал "вечную благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о погибших мирных жителях - жертвах нацизма" и гордость за поколение победителей "неотъемлемой частью культурного кода" россиян. По словам дипломата, "память о событиях тех лет находит свое воплощение в произведениях писателей и поэтов, в полотнах художников, в творчестве скульпторов и архитекторов, в музыке, театре, кинематографе". Именно культура является тем "универсальным языком", который, по словам Зязикова, "помогает народам находить точки соприкосновения даже в самые трудные времена, передавать правду о войне из поколения в поколение и укреплять взаимопонимание".