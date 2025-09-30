Глава ДНР заявил, что жители региона уверены, что СВО завершится победой России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) уверены, что специальная военная операция завершится победой России, так же как были уверены в воссоединении Донбасса с РФ. Территория республики будет освобождена вопреки планам коллективного Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Обращение Пушилина на концерте, посвященном Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, зачитала руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева. Мероприятие прошло в столице в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе.

"Мы уверенно смотрим в будущее, зная [что] впереди возрождение, процветание и новые победы. Плану коллективного Запада не суждено сбыться. Россия становится сильнее, и мы в ее составе продолжаем эту справедливую борьбу. Точно так же, как мы были уверены, что Донбасс вернется домой, мы уверены и в нашей победе, победе над противником. Мы не одни. Мы вместе со всей Россией приближаем этот день. А это значит, что русская земля будет освобождена, а враг будет повержен", - говорится в обращении.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.