Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени Путина

Эти редкие хищники были специально выращены в питомнике соколиного центра "Камчатка"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Два камчатско-чукотских кречета переданы в дар королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе от имени президента России Владимира Путина. Эти редкие хищники были специально выращены в питомнике соколиного центра "Камчатка", сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Особенно символично, что это знаковое событие проходит в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Бахрейн. Традиции соколиной охоты объединяют нас, а сотрудничество с бахрейнскими партнерами помогает сохранять редкие виды птиц и укреплять межстрановое сотрудничество", - заявил директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2023 году Королевство Бахрейн присоединилось к рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Страна активно участвует в международном форуме "День сокола", который проходит ежегодно во Владивостоке. Кречет внесен в Красную книгу России и находится в Красном списке Международного союза охраны природы. Это уязвимый вид, в мировом масштабе на сокращение его популяции влияют деградация мест обитания, истощение кормовой базы, браконьерство.

О популяции

По имеющимся оценкам, мировая популяция кречета составляет около 10 тыс. пар. Общая численность вида в России, согласно зарубежным оценкам, может составлять от 750 до 1 тыс. пар. Однако, по мнению специалистов, опирающихся на данные из разных регионов страны, численность вида может составлять до 5 тыс. пар. При этом для популяций северо-востока страны и, прежде всего, для Камчатского края отмечается устойчивое сокращение численности, связанное с незаконным отловом птиц для соколиной охоты.