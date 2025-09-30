С российской стороны было заявлено о поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/ . Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа. Российский дипломат заявил ему о поддержке любых шагов, способствующих прекращению кровопролития, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа", - указали в министерстве.

Как информировали в МИД РФ, с российской стороны было заявлено о поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве. "Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - подчеркнули в дипведомстве.

Вершинин также подтвердил неизменную позицию Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и согласии с Израилем.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых палестинскими радикалами израильских заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил, что поддерживает американский план по завершению военных действий. Однако он отметил, что Израиль "завершит работу самостоятельно", если ХАМАС отвергнет или будет саботировать предложение.