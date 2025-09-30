Зампред Совбеза заявил, что "трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал афоризмом об отсутствии "черной кошки в темной комнате" на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании американских субмарин.

В публикации, размещенной в его канале в мессенджере Max, Медведев, ссылаясь на классический советский детектив, написал: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет". Этой фразой он прокомментировал слова Трампа о том, что он направил атомные подлодки к российским берегам, где они были "очень хорошо спрятаны".