СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Сочи встретится с коллегами из Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицом и Ахсаром Джиоевым. Запланированы раздельные двусторонние переговоры и трехсторонняя встреча.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на раздельных переговорах будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновленные российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2026-2027 гг. "На трехсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - добавила дипломат.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Абхазии, анонсируя контакты в Сочи, отметили, что главы МИД проведут сверку часов по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Глава МИД Южной Осетии Джиоев на встрече с президентом страны Аланом Гаглоевым подчеркнул, что встреча в Сочи станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и обсуждении актуальных вопросов сотрудничества.

Предыдущая встреча в таком формате прошла 4 октября 2024 года в Москве.