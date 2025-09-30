Экс-глава МИД ДНР отметила, что требования Москвы к Киеву включают в себя отказ от военных блоков, демилитаризацию и обеспечение прав русскоязычного населения

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Абсурдные действия Киева на дипломатическом треке на фоне успехов Вооруженных сил РФ могут привести к капитуляции Украины, сообщила в интервью ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Мирное соглашение может быть подписано и без взаимных уступок, если оно подписывается по итогам капитуляции одной из сторон. Абсурдные действия киевского режима и успешное продвижение нашей армии на фронте с каждым днем приближают именно такой вариант. А предметная проработка этого вопроса требует проведения большой работы в рамках переговоров. Наши требования к Украине четкие и предельно понятные - требуется отказ от военных блоков, демилитаризация и обеспечение прав русскоязычного населения", - сказала собеседница агентства.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить Владимира Зеленского в Москву, если тот готов к встрече. Однако лидер киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, российский президент назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Зеленским, а также отметил, что Россия готова гарантировать безопасность как его, так и представителей Киева, если они решат приехать.

Как отметила Никонорова, вероятнее всего, причиной отказа Зеленского от дипломатической встречи послужил запрет от западных кураторов. "Безусловно, в качестве причин отказа прослеживаются и личные страхи. Российский дипломатический протокол предполагает четкие и выработанные столетиями ритуалы. Например, мы не можем предложить "особых процедур" с пакетиками и сахаром, которые, по некоторым данным, являются неотъемлемой частью его рабочего графика. Наверняка также у главаря киевского режима есть страх не выдержать уровня компетентного, аргументированного диалога", - заметила сенатор.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.