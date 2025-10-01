СОМБ: Киев пытается вести гибридную террористическую войну за рубежом

Международное сообщество должно дать адекватную оценку происходящему, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Действия Киева, связанные с поставками оружия в Африку, являются попыткой вести гибридную террористическую войну за пределами своей территории и открыть новые фронты. Об этом ТАСС заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. При этом, по его словам, доходы от экспорта направят на закупку вооружения, которого не хватает украинским войскам. Он не уточнил сроки и конкретные страны.

"Подобные действия - это очередная попытка Киева вести гибридную террористическую войну за пределами своей территории. Украине нужно открыть новые фронты против России и наших союзников", - сказал Иванов.

По его мнению, этот шаг является потенциально дестабилизирующим для региона Сахеля. "Я считаю, что этот шаг Украины - потенциально дестабилизирующий для региона [Сахеля], направленный на распространение нестабильности. Международное сообщество должно дать адекватную оценку происходящему", - добавил директор СОМБ.

Он считает, что это, вероятно, очередной показатель того, что "Зеленский обладает необъективной картиной реальности и принимает решения исходя из своих фантазий".