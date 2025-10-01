Из 62 влиятельных аккаунтов сервиса 85% являются анонимными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Влиятельные аккаунты "Википедии", большая часть из которых остаются анонимными, являются элементами машины ложных нарративов. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Все это элементы машины ложных нарративов, которые раскрываются шаг за шагом", - написал он в Х на английском языке.

Таким образом, глава РФПИ прокомментировал пост американского предпринимателя Илона Маска, который, в свою очередь, проявил интерес к высказыванию одного из основателей онлайн-энциклопедии "Википедия" Ларри Сэнгера, заявившего, что из 62 влиятельных аккаунтов сервиса 85% являются анонимными.

Ранее Маск призвал прекратить осуществлять финансовые пожертвования для онлайн-энциклопедии "Википедия" из-за ее редакционной политики. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сервис является примером крайней степени ангажированности, ее статьи наполнены фейками.