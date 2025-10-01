По данным местных властей, число жертв стихии достигло 60

БАНГКОК, 1 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Посольство РФ на Филиппинах не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в провинции Себу.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Запросили местные компетентные органы, не располагаем в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане", - информировали в посольстве.

По данным филиппинских властей, число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 60. В провинции Себу объявлено чрезвычайное положение. Больше всего людей погибло в городе Бого на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Президент республики Фердинанд Маркос - младший заявил, что правительственные ведомства задействованы в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи населению региона, а сотрудники бюро противопожарной защиты проводят поисково-спасательные операции.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого. Подземные толчки были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).