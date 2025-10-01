Ветеран СВО вошел в состав комитета по госустройству в Народном Хурале Бурятии

За Павла Федорова проголосовали 2 256 избирателей

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Ветеран специальной военной операции единоросс Павел Федоров, избранный депутатом Народного Хурала Бурятии, вошел в состав Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"Федоров победил на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №15, территория которого расположена в городе Улан-Удэ. За него проголосовали 2 256 избирателей или 61,09% из числа принявших участие в голосовании. Новый депутат вошел в состав комитета по государственному устройству", - сказали в пресс-службе.

Федоров - выпускник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова, также он учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Республики Бурятия. Награжден медалью Суворова, медалью Жукова, медалью "Участнику специальной военной операции", памятной медалью "За участие в военной операции. Благодарная Бурятия".

Также Федоров - участник обучающей кадровой региональной программы "Патриоты Бурятии", цель которой - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.