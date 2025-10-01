Володин: сотрудничество парламентов РФ и КНР способствует развитию партнерства

Председатель Госдумы пожелал коллегам в День образования Китайской Народной Республики успехов, а народу - мира и всего самого доброго

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Конструктивное сотрудничество парламентов РФ и КНР способствует развитию партнерства и стратегического взаимодействия обеих стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи с Днем образования Китайской Народной Республики.

"Многоплановое конструктивное сотрудничество парламентариев способствует развитию и укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая на благо граждан наших стран", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Он пожелал китайским коллегам успехов, а дружественному народу КНР - мира и всего самого доброго.