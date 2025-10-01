Захарова: Навроцкому стоило ранее рассказать о "беседах" с духом Пилсудского

Официальный представитель МИД РФ охарактеризовала саму ситуацию как "не являющуюся адекватной ни в одной из парадигм"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президенту Польши Каролю Навроцкому следовало бы еще до выборов рассказать о том, что он регулярно "беседует" с духом Юзефа Пилсудского (глава Польской Республики с 1918 по 1922 год). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник", охарактеризовав саму подобную ситуацию как "не являющуюся адекватной ни в одной из парадигм".

"Каждый имеет право прожить свою жизнь, как он считает нужным. Есть только один маленький нюанс, - отметила дипломат. - Я считаю так: да, имеешь право на многое, - тогда об этом и говори. Если ты идешь на выборы, ты выставляешь в качестве лота себя, свои взгляды, реноме, опыт, возможности, этику, философию. Этот лот потом разыгрывается, как на аукционе, люди покупают или не покупают за свои голоса тот товар, который им был предложен".

"Президент Польши выставил свою кандидатуру. В рамках характеристики самого себя и отстаивания своих взглядов нужно было сказать еще и об этом, наверное, - о том, что он "разговаривает" с Пилсудским, всем нужно было рассказать до [выборов]", - заметила Захарова. Тогда, по ее словам, население Польши могло бы задать вопросы, "как часто [Навроцкий "общается" с Пилсудским], какие решения принимал Навроцкий после "консультации" с умершим Пилсудским, сколько планируется "контактов" в неделю, как попасть на "прием" к другим умершим".

"Все эти вещи нужно было оговаривать до [выборов], - продолжила дипломат. - Вот такой должен быть подход к тому, что они называют демократическими выборами: ты приходишь и рассказываешь все, как есть, а не потом, на следующий день, скрывая какие-то факты о себе, рассказывать, что это в рамках новой этики".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "общение" главы натовского государства, которое находится в непосредственной близости с Россией, "с так называемыми духами Пилсудского ни в одной из парадигм не является нормальным, адекватным". Кроме того, такие люди "имеют наглость иметь претензии" к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, указала она. "Вот эти люди, которые "разговаривают" с духами умерших и рассказывают об этом, потом ходят, а помощники закидывают их препаратами, чтобы поддерживать "диалог" с теми, кого на этой Земле нет. Мы помним, как с мертвыми и [экс-президент США Джо] Байден "общался", когда он "видел" своих коллег умерших", - обратила внимание Захарова.

"Я считаю, что на подходе Иван Сусанин в качестве "партнера по диалогу" у президента Польши, - заметила дипломат. - Всякое в жизни бывает, люди проходят разные стадии духовного развития, роста, испытывают религиозный опыт - и такое есть понятие. Тем более Польша - католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более - в церковь ему надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят. Это трактуется только так".

Откровения Навроцкого

Ранее польский лидер в эфире радиостанции Radio Zet признался, что он "беседует" с духом Пилсудского. Среди тем "общения", по словам Навроцкого, "польско-советская война 1920 года и современная ситуация на международной арене после начала войны на Украине".

Президент Польши также отметил, что стране в нынешнее время необходимы такие деятели, как Пилсудский и Папа Иоанн Павел II.