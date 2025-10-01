Рябков: интерес к БРИКС растет в Латинской Америке

По словам замглавы МИД РФ, "кипит работа на всех бриксовских направлениях сейчас под председательством Бразилии"

Редакция сайта ТАСС

© Павел Цуканов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Страны Латинской Америки проявляют все больше интереса к БРИКС, работа кипит по всему комплексу инициатив в объединении - от проработки стратегии экономического партнерства до зерновой биржи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на VII Международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям".

"В регионе [Латинской Америки] растет интерес к БРИКС, - отметил замминистра. - Кипит работа на всех бриксовских направлениях сейчас под председательством Бразилии. Завершается согласование стратегии экономического партнерства в БРИКС на период до 2030 года. Продвигается трансграничная платежная инициатива".

По словам дипломата, идет и активная проработка предложения по учреждению зерновой биржи БРИКС. "В БРИКС царит дух созидания и партнерства, все более явно контрастирующий с гнетущей атмосферой, пронизывающий блоки западных лидеров", - добавил он.

Форум "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям" проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября. Организаторами форума выступают Санкт-Петербургский государственный университет и Институт Латинской Америки РАН.