Лавров: Россия заинтересована в сильной и стабильной Латинской Америке

Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва также ценит настрой стран Латинской Америки на сохранение исторической правды о Второй мировой войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы страны Латинской Америки и Карибского бассейна были сильными и экономически устойчивыми. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии к участникам VII Международного форума "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям". Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Латинская Америка - один из главных центров формирующегося более справедливого многополярного мироустройства. Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн - самоценное направление внешней политики. Выступаем за то, чтобы страны региона в своем единстве и многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, Москва также ценит настрой стран Латинской Америки на сохранение исторической правды о Второй мировой войне. "Нынешняя встреча проходит в год 80-летия Великой Победы. Многие государства Латинской Америки были нашими союзниками, их граждане участвовали в движении солидарности с СССР. Мы это помним. Высоко ценим настрой латиноамериканцев на сохранение исторической правды, их поддержку ежегодного российского проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма", - добавил глава МИД РФ.

"Убежден, что форум внесет свой вклад в осмысление современных международных реалий, будет способствовать дальнейшему развитию равноправных российско-латиноамериканских связей. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - заключил Лавров.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября. Организаторами мероприятия выступают Санкт-Петербургский государственный университет и Институт Латинской Америки РАН.