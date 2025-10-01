Первым вице-губернатором Краснодарского края стал Игорь Галась

На новом посту он продолжит отвечать за финансово-экономический блок

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания (ЗСК) на 66-й сессии в среду единогласно поддержали решение губернатора региона Вениамина Кондратьева о назначении первым заместителем главы региона Игоря Галася.

"Рассмотрев представленную губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым кандидатуру для назначения на должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, руководствуясь пунктом 2, статьи 43 устава Краснодарского края, законодательное собрание Краснодарского края постановляет дать согласие на назначение Галася Игоря Петровича первым заместителем губернатора Краснодарского края", - сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты приняли соответствующее постановление единогласно.

Губернатор региона поблагодарил депутатов за поддержку его решения и утверждение первым вице-губернатором Галася. Кондратьев уточнил, что финансово-экономический блок Галась курирует уже более 10 лет, за это время зарекомендовал себя как высококлассный специалист.

"Вместе мы преодолели пандемию, справляемся с санкционным давлением. Несмотря на вызовы, экономика края продолжила расти. Увеличиваются объемы ВРП и доходы бюджета: валовой региональный продукт составляет 5,5 триллионов рублей, а собственные доходы региона превышают 500 миллиардов. Это позволяет нам развивать Кубань и делать жизнь в ней комфортнее. Рассчитываю, что и дальше его работа будет такой же эффективной", - отметил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, Игорь Галась с 2015 года занимал должность вице-губернатора, с октября 2021 года - первого заместителя губернатора. Курировал работу регионального Минфина и министерства экономики, департамента финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы. На новом посту он продолжит отвечать за финансово-экономический блок.

О Галасе

Игорю Галасю 49 лет. Он - уроженец станицы Староминской, окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит". С 2001 года работал начальником финуправления Староминского района, заместителем руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю региона. В 2012 году его назначили министром экономики края, 21 октября 2015 года - вице-губернатором Кубани.