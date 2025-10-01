Посольство РФ в Португалии: милитаризация Европы не способствует безопасности

В диппредставительстве сообщили, что такие действия "являются попыткой обанкротившихся западных политиков решить внутренние проблемы своих стран за счет очередной войны"

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Процесс милитаризации Европы не способствует укреплению безопасности, а представляет собой попытку "обанкротившихся западных политиков решить внутренние проблемы своих стран за счет очередной войны". Об этом говорится в заявлении посольства России в Португалии, распространенном после публикации в газете Público статьи Терезы де Соузы, в которой, как напоминают дипломаты, она "восторгается воинственными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца".

Как отмечается в комментарии посольства, высказывания журналистки "могут быть без какой-либо адаптации помещены в контекст 1930-х годов, когда вся Европа (и некоторые страны в особенности) приветствовала несокрушимую мощь германской армии и ее вождя". "Вероятно, не нужно напоминать, чем закончилось предыдущее возрождение немецкого милитаризма", - указывают дипломаты.

Российское посольство также обратило внимание на то, что политика Мерца вызывает серьезное недовольство внутри Германии. "Миллионы немцев выступают против эскалации напряженности, однако власти сознательно игнорируют их интересы. Полагаем, что не только в ФРГ, но и других европейских государствах задаются вопросом, почему на фоне урезания социальных программ все же находятся финансовые средства на военные нужды. Стремление связать "оборонные" траты с необходимостью борьбы с "воинствующим ревизионизмом России" служат лишь жалким оправданием процесса милитаризации", - подчеркивается в сообщении.

"Пресловутое "возрождение европейского оборонного потенциала" <...> вовсе не способствует укреплению безопасности, а является попыткой обанкротившихся западных политиков решить внутренние проблемы своих стран за счет очередной войны. К сожалению, на Западе совершенно перестали учить историю", - резюмировали в диппредставительстве.