Состав министерств в Самарской области сократят на 10% после реструктуризации

В правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Состав министерств в Самарской области после реструктуризации будет сокращен на 10%, руководящий состав региональных ведомств сократят на 20%. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в видеокомментарии, размещенном на его странице в Мах.

"Сокращаем руководящий состав на 20%, сокращаем на 10% количество сотрудников, задействованных непосредственно в министерствах", - сказал он.

По информации Федорищева, в правительстве будут предусмотрены должности четырех первых заместителей губернатора. Один из них возглавит правительство, другой - администрацию главы региона, еще два заместителя губернатора будут курировать экономику и внутреннюю политику. Их кандидатуры, как и вся структура исполнительных органов власти, будут рассмотрены губернской думой.

Федорищев уточнил, что возглавлять правительство будет первый заместитель губернатора региона. Непосредственно исполнять полномочия главы правительства Федорищев не будет.

Губернатор в августе анонсировал реструктуризацию правительства, в результате которой должно сократиться количество вице-губернаторов и министерств. Также реструктуризацию правительства сопроводит его техническая отставка. Изменения должны вступить в силу с 15 сентября 2026 года после прохождения всех согласований.