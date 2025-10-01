Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности

Президент России проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом (СБ) РФ повышение информационной безопасности.

"Мы обсудим с вами некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности", - обратился глава государства к постоянным членам Совета безопасности.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности.

В состав постоянных членов СБ входят зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР РФ Сергей Нарышкин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев и специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.