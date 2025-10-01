Рябков: РФ обеспечит безопасность при раскручивании США новой гонки вооружений

Замглавы МИД России отметил, что ситуация предопределяет немногословность американской реакции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия гарантированно обеспечит собственную безопасность в случае раскручивания Вашингтоном новой гонки вооружений. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они сейчас стоят перед выбором, куда двинуться - по пути стабилизации, либо по пути раскручивания новой гонки вооружений, против чего мы выступаем, хотя мы гарантированно обеспечим собственную безопасность. Вот такая ситуация, которая по большому счету предопределяет немногословность американской реакции. Посмотрим, что они скажут дальше", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о предложениях РФ по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).