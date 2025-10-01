Участник программы для ветеранов СВО стал замглавы совета депутатов в Севастополе

Алексей Унинский с первого дня участвовал в специальной военной операции, он удостоен государственных наград

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Первый участник программы для ветеранов СВО "Севастополь - город героев", избранный депутатом, получил должность заместителя председателя районного совета депутатов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"На первой сессии четвертого созыва Гагаринского муниципального совета единогласно избрали руководителей. Главой муниципалитета и председателем совета стала Екатерина Юрьевна Фалина, заместителем председателя совета - Алексей Петрович Унинский", - написал Развожаев.

Он пояснил, что Унинский - офицер из династии военнослужащих, участник программы "Севастополь - город героев". С первого дня он участвовал в специальной военной операции, удостоен государственных наград. В 2024 году уже прошел обучение в РАНХиГС по программе "Время героев".

"В нашем городе это первое избрание участника кадровой программы "Севастополь - город героев". Алексей Петрович своим примером показал, чего можно достичь, если ты готов быть полезным городу", - отметил губернатор.

Он добавил, что Фалина - первый заместитель руководителя регионального исполкома "Единой России", руководитель штаба общественной поддержки. С 2020 года активно занимается волонтерской деятельностью. Победитель конкурса "Лидеры возрождения".

Образовательная программа "Севастополь - город героев", по итогам которой планируется подготовить высококвалифицированных руководителей для дальнейшей работы в органах власти, стартовала весной 2025 года, но в будущем ее намерены сделать ежегодной. В этом году в результате конкурсного отбора в основной поток вошли 34 человека, которые приступили к обучению в сентябре. Еще 31 человек - это действующие военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи и приступят к обучению позже.