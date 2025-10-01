Депутат парламента Тувы возглавил реготделение КПРФ в Кузбассе

Роман Тамоев продолжит исполнять обязанности депутата в парламенте республики

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховного хурала (парламента) Тувы от фракции КПРФ Роман Тамоев возглавил региональное отделение этой партии в Кемеровской области. Об этом он сообщил ТАСС.

"На пленуме комитета регионального отделения КПРФ по Кемеровской области я был единогласно избран руководителем отделения", - сообщил Тамоев.

С 2017 года Тамоев возглавлял региональное отделение КПРФ в Туве. В 2024 году стал депутатом Верховного хурала Тувы и руководителем фракции КПРФ в региональном парламенте. В конце сентября 2025 года Тамоев сложил полномочия первого секретаря тувинского регионального отделения партии и по рекомендации ЦК КПРФ перешел на работу в Кемеровскую область.

По словам Тамоева, он продолжит исполнять обязанности депутата в парламенте Тувы.