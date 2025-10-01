Медведев назвал поддержку бойцов СВО и их семей приоритетом "Единой России"

Речь идет о реабилитации, помощи в трудоустройстве и льготах, отметил председатель партии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поддержка участников специальной военной операции, членов их семей является безусловным приоритетом партии "Единая Россия". Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Безусловный приоритет нашей партии - это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве и в предоставлении льгот. В общем, самого разного круга вопросов", - указал Медведев в ходе заседания программной комиссии партии о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 годы.

Политик также отметил, что другие приоритеты партии хорошо известны. "Они состоят в безусловном исполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны, в обеспечении обороноспособности и безопасности государства, и в реализации национальных целей, которые установлены президентом страны", - перечислил он.

Именно эти приоритеты лежат в основе народной программы партии, напомнил Медведев. "Поэтому важнейшая задача партии, как политической силы, как правящей партии, обеспечить финансирование ее положений. Главный партийный документ составлен на основе предложений, которые мы все получаем. Мы принципиально решили, даже несмотря на весьма непростую ситуацию, сами планы не корректировать, имея в виду, что эти планы основаны именно на программном документе", - уточнил председатель партии.

Медведев также подчеркнул, что народная программа "Единой России" была дополнена тремя новыми направлениями. "Это поддержка участников СВО, развитие новых регионов и развитие туризма. Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжит исполнять в срок. И исходим из того, что и в полном объеме. На реализацию программы направлено уже более 17 трлн рублей из федерального бюджета за истекшие три года", - резюмировал он.