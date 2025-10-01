Медведев на заседании поздравил замруководителя фракции "Единой России" Исаева

Партийный лидер адресовал поздравление Исаеву на заседании программной комиссии "Единой России" о финансовом обеспечении реализации народной программы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения замруководителя фракции Андрея Исаева на заседании программной комиссии ЕР о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 гг.

"Сейчас мы перейдем к обсуждению, но прежде чем это сделать, я пользуюсь этой возможностью, в самом начале хочу поздравить нашего коллегу Андрея Константиновича Исаева с днем рождения", - сказал Медведев.

Исаев в 1989 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, работал учителем истории и обществоведения до 1991 года. В декабре 1999 г. Исаева избрали депутатом Госдумы по списку избирательного блока "Отечество - Вся Россия". В частности, он был заместителем председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике. Исаев участвовал в создании партии "Единая Россия" и занял пост замруководителя фракции с 2021 года.