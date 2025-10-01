Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Медведев на заседании поздравил замруководителя фракции "Единой России" Исаева

Партийный лидер адресовал поздравление Исаеву на заседании программной комиссии "Единой России" о финансовом обеспечении реализации народной программы
Редакция сайта ТАСС
14:44
обновлено 15:13

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения замруководителя фракции Андрея Исаева на заседании программной комиссии ЕР о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 гг.

"Сейчас мы перейдем к обсуждению, но прежде чем это сделать, я пользуюсь этой возможностью, в самом начале хочу поздравить нашего коллегу Андрея Константиновича Исаева с днем рождения", - сказал Медведев.

Исаев в 1989 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, работал учителем истории и обществоведения до 1991 года. В декабре 1999 г. Исаева избрали депутатом Госдумы по списку избирательного блока "Отечество - Вся Россия". В частности, он был заместителем председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике. Исаев участвовал в создании партии "Единая Россия" и занял пост замруководителя фракции с 2021 года. 

Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"