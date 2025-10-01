Депутаты Госдумы провели первую за 11 лет встречу с коллегами из Европарламента

Беседа прошла в формате видео-конференц-связи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и Европарламента (ЕП) провели первую встречу за 11 лет, беседа прошла в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по международным делам.

От российской стороны во встрече участвовали председатель комитета Леонид Слуцкий, его первые заместители Вячеслав Никонов и Алексей Чепа, а также члены комитета Мария Бутина и Дмитрий Кузнецов. Европарламент в ходе беседы представляли депутаты от Австрии, ФРГ, Болгарии и Люксембурга во главе с независимым депутатом ЕП Фернаном Картайзером.

"Это первая встреча между депутатами Европейского парламента и Государственной думы после перерыва в 11 лет. Хотел бы выразить слова искренней признательности и уважения за смелость и открытый диалог", - приводит слова Слуцкого пресс-служба.

В ходе встречи в том числе обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Слуцкий подробно изложил российские подходы к проблеме равной и неделимой безопасности и первопричинам начала СВО. "Идет диалог, и мы рассчитываем на его конструктивное развитие. Видим угрозу национальной безопасности в стремлении Украины вступить в НАТО, государства - члены которого создали антироссийский плацдарм на Украине и продолжают вести прокси-войну с ее территории против России. Наша задача в том, чтобы киевский нацистский режим перестал угрожать русским, в первую очередь", - объяснил депутат, подчеркнув готовность российской стороны к переговорам для разрешения конфликта.

Восстановление контактов

В процессе обсуждения европарламентарии также интересовались позицией депутатов Госдумы относительно восстановления взаимодействия России с европейскими странами, в том числе в сфере экономики и взаимной торговли. Глава думского комитета напомнил, что именно противоправные антироссийские санкции препятствуют нормализации этого сотрудничества, при этом нанося ущерб европейским гражданам.

"Напомню, что, в частности, газораспределительная аппаратура Германии рассчитана на российский газ, на так называемые тяжелые фракции природного газа. Это оборудование находится в десятках городов ФРГ, обеспечивая годами и десятилетиями энергетическую безопасность. Отказ от российского газа привел к очень негативным последствиям", - указал он.

При этом Слуцкий подчеркнул, что Россия не была инициатором разрыва отношений с Европой. "Мы считаем, что приверженные здравому смыслу представители Европейского парламента могли бы выступить инициаторами возвращения к экономическому сотрудничеству", - констатировал парламентарий.

Председатель комитета обратил внимание, что российские депутаты готовы к открытому, равноправному и взаимоуважительному диалогу с европейскими коллегами. "Сегодняшняя встреча первая в новом регулярном формате общения, который можно считать перезапущенным и уже действующим", - заключил Слуцкий.