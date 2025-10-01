Лавров обсудил с главами МИД Абхазии и Южной Осетии реализацию договоренностей

Был акцентирован общий настрой на активизацию совместной работы по поступательному развитию союзничества и партнерства, сообщили в МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Абхазии и Южной Осетии Олег Барциц и Ахсар Джиоев обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружеской атмосфере, был акцентирован общий настрой на активизацию совместной работы по поступательному развитию союзничества и партнерства. Особое внимание уделено выполнению договоренностей, достигнутых по итогам встреч президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Республики Абхазия Б. З. Гунбой и президентом Республики Южная Осетия А. Э. Гаглоевым 10 мая в рамках торжественных мероприятий в Москве по случаю празднования Великой Победы", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что на встрече были рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, включая совершенствование договорно-правовой базы, выполнение совместных проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также углубление внешнеполитической координации.

"Состоявшиеся переговоры продемонстрировали высокий уровень взаимопонимания и доверия между тремя странами и придали существенный импульс расширению их сотрудничества", - подчеркнули в дипведомстве.