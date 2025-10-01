Медведев: Россия не может позволить себе "шатдауны", как в США

Председатель "Единой России" подчеркнул, что остановка государственного финансирования из-за невозможности политиков договориться о бюджете - "это катастрофа"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Шатдаунов" - остановки государственного финансирования из-за невозможности политиков договориться о бюджете - не должно быть в России. Это подчеркнул, напоминая о ситуации в США, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета.

Медведев напомнил, что накануне "сделал американский президент" Дональд Трамп: "Он объявил <...> "шатдаун". "Мы-то "шатдаунов" не объявляем. Но, вспомните, у нас они были - в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России", - напомнил председатель партии о политических кризисах 1990-х годов.

Политик отметил, что ситуация "в какой-то момент воспринималась" без оторопи: "Ну а чего тут такого? Ну вот так, не договорились. Ну, будем так [как придется] финансировать [даже ключевые госрасходы]".

"Это же катастрофа для обычной даже страны, не воюющей. А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства?" - подчеркнул Медведев.