Медведев: "Единая Россия" ответственна за все решения в стране

Председатель партии наполнил ее членам, что "об этом нельзя забывать ни на минуту"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Члены "Единой России" не должны забывать, что, обладая парламентским большинством, несут решения за все принятые на государственном уровне решения. Это подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета.

"В силу того, что наша фракция является крупнейшей в Государственной думе, именно она и отвечает за законодательную работу, - напомнил Медведев. - Да, мы кооперируемся с нашими коллегами из других фракций, особенно в условиях, когда страна воюет".

"Но спрос-то, конечно, все равно с нас - у нас большинство. Об этом нельзя забывать ни на минуту, - подчеркнул председатель "Единой России". - Потому что каждое решение является нашим решением, даже если какие-то позиции формулировались нашими коллегами. Голосуем-то мы".

"Все члены нашей партии в законодательных органах, которые находятся на местах - в регионах, муниципалитетах и, конечно, главном законодательном органе, который у нас двухпалатный, должны это помнить", - напутствовал Медведев.