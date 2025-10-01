Медведев: сила "Единой России" и страны заключается в единстве

Замглавы СБ РФ также сообщил, что партия уже начинает работу над новой версией народной программы

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сила "Единой России" и сила России в целом заключается в единстве, заявил председатель партии, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, говоря о необходимости консолидированного голосования по проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

"Сила нашей партии и сила нашего государства - в единстве. Поэтому консолидированное голосование [по проекту бюджета в Госдуме] является ключевым фактором наших дальнейших успехов", - заявил Медведев на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета.

"Причина [необходимости консолидированного голосования] здесь совершенно очевидная - это просто наша ответственность перед людьми, перед гражданами этой страны, - пояснил политик. - Только таким образом мы сможем работать в будущем".

Он также сообщил, что партия уже начинает работу над новой версией народной программы, с которой выйдет к избирателям в 2026 году.