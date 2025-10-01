Матвиенко: Африка за последние годы добилась успехов во многих сферах

Россия полностью поддерживает стремление к более справедливому многополярному мироустройству, отметила председателя Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

КЛЕЙНМОНД, 1 октября. /ТАСС/. Африканский континент за последние годы добился серьезных успехов во многих сферах. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которое зачитал ее заместитель Константин Косачев в рамках 11-го Саммита председателей парламентов государств "Группы двадцати", проходящего в ЮАР.

"За прошедшие годы Африканский континент добился общепризнанных успехов во многих сферах. О растущем влиянии Африки говорит и тот факт, что Африканский союз теперь является полноправным членом "Группы двадцати", - отметила Матвиенко.

По ее словам, девиз председательства ЮАР - "Солидарность, равенство и устойчивое развитие" - актуален в наши дни, когда запрос на участие стран мирового большинства в глобальном управлении звучит все отчетливее. "Группа двадцати" стремится в своей деятельности реализовывать этот принцип, отметила она.

Россия, подчеркнула Матвиенко, полностью поддерживает такое стремление к более справедливому многополярному мироустройству.