Мирошник: деньги через USAID на Украине шли на финансирование террористов

Также средства тратили на закупку запрещенных видов вооружений и выплаты наемникам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Здание агентства США по международному развитию (USAID) © REUTERS/ Annabelle Gordon

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Деньги через Агентство США по международному развитию (USAID) шли на Украине на финансирование террористических операций, закупку запрещенных видов вооружений, выплаты наемникам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, с 2022 года "через USAID шли деньги и на майдан, и на его последствия". "Приход и уход [бывшего руководителя USAID Саманты] Пауэр кардинально не поменял систему. Она работала и до нее. Деньги, которые направлялись, к примеру, на Украину, ранее совершенно спокойно могли быть использованы на подкуп чиновников, на приобретение наркотиков и накачивание ими толпы на Майдане, для подготовки боевиков, которые были потом использованы для захвата власти и государственного переворота, то есть средства, которые прокачивались через структуру с благовидным названием Американское агентство по международному развитию, направлялись на поддержку криминала и совершение государственных переворотов и дальнейшее их поддерживание, что категорически противоречит нормам и принципам международного права, которые требуют невмешательства во внутренние дела любого государства", - подчеркнул Мирошник.