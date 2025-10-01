Мирошник: USAID создали для вмешательства в дела государств

Это подтверждают слова бывшего руководителя Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Слова бывшего руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр подтверждают, что USAID было создано как механизм для беззастенчивого вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее бывший руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что агентство ежемесячно перечисляло Украине $1,5 млрд наличными средствами с 2022 года. Пауэр отметила, что теперь эти деньги поступают, "когда предоставляется отчетность".

"Саманта Пауэр беззастенчиво объяснила пранкерам, что USAID был создан именно таким механизмом для вмешательства во внутренние дела других государств, финансирования оппозиции, марионеток и криминальных структур: сначала приведения их к власти, используя любые запрещенные методы - потому что деньги использовались бесконтрольно, и потом содержание тех режимов, которые были просто выгодны американским демократам или американской власти, используя их по своему усмотрению. Наличие этого механизма, о котором говорит Саманта Пауэр, - это доказательство полного наплевательского отношения американской администрации - в первую очередь американских демократов - к принципу запрета на вмешательство во внутренние дела", - сказал дипломат.

Пранкеры позвонили экс-главе USAID от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Запись разговора опубликована в их Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале российских пранкеров был опубликован фрагмент, где Пауэр заявила, что десятки миллионов долларов были выделены на подчинение Молдавии.

3 февраля администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило 83% программ этого ведомства. В конце августа издание New York Post сообщило, что администрация США намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд, в частности, из них будут возвращены в американский бюджет $3,2 млрд, которые предназначались USAID.