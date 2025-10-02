Трансляция

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании клуба "Валдай".

Ожидается, что основной темой его выступления станет концепция полицентричного мира.

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.