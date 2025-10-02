Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
15:19
Президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании клуба "Валдай".
Ожидается, что основной темой его выступления станет концепция полицентричного мира.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.