Постпредство РФ при ООН ожидает участия Лаврова в заседаниях СБ в октябре

Проведение ключевых заседаний Совбеза - открытых дебатов по Ближнему Востоку и будущему ООН - запланировано на 23 и 24 октября

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН ожидает, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет в октябре участие в ключевых заседаниях Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут под российским председательством. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Проведение ключевых заседаний Совбеза - открытых дебатов по Ближнему Востоку и будущему ООН - запланировано на 23 и 24 октября соответственно. "Мы этого ожидаем, - сказал Небензя на пресс-конференции, коснувшись соответствующего вопроса. - Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его (Лаврова - прим. ТАСС) участия".