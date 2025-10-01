РФ проведет в СБ ООН открытые дебаты по Ближнему Востоку и будущему организации

Первые состоятся 23 октября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия в ходе своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре планирует провести два ключевых мероприятия - открытые дебаты по Ближнему Востоку и по будущему всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Еще два момента, которые надо выделить, - наши ключевые мероприятия. Первое состоится 23 октября по Ближнему Востоку. Это обязательная ежеквартальная встреча, но мы планируем поднять ее уровень. Разворачивающаяся в Газе катастрофа будет в центре внимания, - сказал он на пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре функций председателя Совбеза. - 24 октября мы отмечаем день рождения ООН, 80-ю годовщину вступления Устава ООН в силу. Мы планируем отметить это событие открытыми дебатами, которые станут возможностью подтвердить, что ООН является не пережитком прошлого, а уникальным, неотъемлемым адаптивным механизмом для наиболее насущных вызовов современности и будущего".