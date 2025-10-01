Небензя: США официально не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

Москва ожидает реакции, заявил постоянный представитель РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Денис Соловых/ ТАСС

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Американская администрация пока официально не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН. - Мы все еще ожидаем реакции".

22 сентября Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что "Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ". Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.