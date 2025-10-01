Небензя сообщил о хорошем разговоре с новым постпредом США при ООН

Постоянный представитель России при ООН посчитал преждевременным высказывать мнение относительно Майка Уолтца

Редакция сайта ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Денис Соловых/ ТАСС

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что провел "очень хороший разговор" с американским коллегой Майком Уолтцем. Он сообщил, что беседа прошла 30 сентября.

"У нас состоялся очень хороший разговор. Мы пообещали работать сообща, - отметил Небензя, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по случаю перехода к РФ председательства в Совете Безопасности ООН. - Думаю, что преждевременно высказывать мое мнение относительно Майка Уолтца, но мне понравилось то, как мы поговорили".

Глава российского диппредставительства также выразил надежду, что заданный на их встрече с Уолтцем хороший тон взаимодействия сохранится на всем протяжении пребывания американского постпреда на своем посту. "У нас прошла очень хорошая встреча, и я надеюсь, что так оно и останется на всем протяжении его пребывания здесь", - добавил Небензя.