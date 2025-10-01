Хорову освободили от должности замминистра здравоохранения России

Решение приняли в связи с наделением ее полномочиями сенатора

Представитель от исполнительной власти ЕАО Наталья Хорова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова освобождена от занимаемой должности в связи с наделением полномочиями сенатора. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Хорову Наталью Александровну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в документе

Ранее губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк наделила полномочиями сенатора от регионального правительства Наталью Хорову, с 2014 года занимавшую пост заместителя министра здравоохранения РФ.