Небензя: Россия найдет чем ответить в случае поставок Украине ракет Tomahawk

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет Киеву решенным

Крылатая ракета Tomahawk © Mark Wilson/ Getty Images

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия сможет найти ответ в случае, если администрация США примет решение поставлять киевским властям крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я уверен, что в случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет", - сказал Небензя в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине решенным. Министр также заявил, что в Кремле уверены - даже если Tomahawk окажется на Украине, это не изменит военной ситуации.