В Аддис-Абебе пройдет встреча СБ ООН и Совета мира и безопасности Афросоюза

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия придает "особое значение" встрече с Африканским союзом

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Совместная консультативная встреча Совета Безопасности ООН и Совета мира и безопасности Африканского союза в Аддис-Абебе станет одним из ключевых событий российского председательства в Совбезе в октябре. Об этом рассказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной программе работы СБ ООН.

"Совет Безопасности ООН отправится в Аддис-Абебу для проведения ежегодной совместной консультативной встречи с членами Совета мира и безопасности Африканского союза, - сказал Небензя, добавив, что она пройдет 16-17 октября. - Россия удостоена чести возглавить поездку Совета Безопасности ООН в Аддис-Абебу вместе с нашими коллегами из Сомали. Очевидно, что визит в Аддис-Абебу станет главным событием нашего председательства".

Постпред подчеркнул, что Россия придает "особое значение" встрече с Африканским союзом. Он напомнил о создании в МИД России нового Департамента партнерства с Африкой. "Это показывает нашу приверженность еще большему укреплению наших связей с африканскими друзьями, которые исторически очень близки", - отметил Небензя.