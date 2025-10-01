Небензя: Россия рассчитывает инициировать процесс выбора генсека ООН в октябре

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о планах заняться этим во время российского председательства в международной организации

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия планирует инициировать процесс выбора нового генерального секретаря ООН в ходе своего председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в октябре. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Да, мы планируем начать данный процесс в ходе нашего председательства", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре функций председателя Совета Безопасности ООН.

Процедура выборов нового генерального секретаря начинается с формирования совместного письма от председателей СБ и Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. "Вчера я встретился с председателем ГА [Анналеной Бербок], чтобы проинформировать ее о нашей программе Совбеза, и поднял этот вопрос (о выборах генсека - прим. ТАСС), она выразила полное согласие. Мы договорились, что подготовим исходный проект", - указал Небензя.

Глава российского диппредставительства при этом отметил, что подготовка совместного письма занимает определенное время, и оно необязательно будет обнародовано в октябре. "Я надеюсь, что к концу года или, возможно, раньше письмо увидит свет".

Мандат действующего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен претендовать на пост генсека ООН.