Галузин: РФ рассчитывает, что власти Молдавии вернутся к нормализации отношений

Замглавы МИД назвал разрыв с Россией и сближение с Евросоюзом и НАТО путем в никуда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Молдавии после парламентских выборов вернутся к нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил "Известиям" заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы - в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Галузина, молдавские власти давно организовали кампанию гонений на русскоязычные СМИ, политические партии, выступающие за нормализацию и развитие отношений с Россией. "Все это еще раз проявилось в ходе подготовки и проведения парламентских выборов в Молдавии, когда неугодные режиму партии и политики отстранялись от возможности участия в них, чинились препятствия для голосования, в частности, для граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье", - сказал он.