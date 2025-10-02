Депутат Бородай назвал актом войны финансирование Украины за счет активов РФ

Парламентарий отметил, что замораживание российских средств является грабежом, доказывающим "недействующую систему международного права"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Выделение Украине Еврокомиссией нового транша за счет доходов от замороженных российских активов на поддержку оборонного сектора является актом войны Запада против России. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Европейская комиссия выделила Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Согласно заявлению ЕК, деньги направлены на поддержку оборонного сектора, из них €2 млрд будут направлены на сферу беспилотников.

"Использование этих доходов [от замороженных российских активов] на формирование того, что наносит существенный ущерб Российской Федерации - это просто акт войны Запада против нас. Запад нам войну формально не объявляет, но реально против нас воюет и делает это давно. При этом время от времени находится с нами в каком-то переговорном процессе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, замораживание российских активов со стороны Европы - грабеж, что является доказательством "недействующей системы международного права".