Слуцкий: англосаксы виновны в срыве переговорного процесса между РФ и Украиной

Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Польша вместе с остальными странами НАТО де-факто давно участвует в конфликте на Украине. Такое мнение глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказал изданию "Известия".

"Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта на Украине. Именно они спонсируют и снабжают смертоносным оружием киевскую хунту. И именно англосаксы виновны в срыве переговорного процесса и продолжении войны до последнего украинца. Что касается ответных мер, как сказал президент России, - ответ будет всегда", - заявил Слуцкий изданию.

Так он прокомментировал проект "стены дронов", который лидеры ЕС обсуждали на неформальном саммите в Копенгагене. Как сообщает издание, украинские власти стремятся подключиться к этому проекту и считают, что ключевую роль в нем должна играть Варшава.

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.