На ЗАЭС заявили, что Киев продолжает психологическое давление на персонал

Это представляет серьезную угрозу, сообщил Юрий Черничук
09:27

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Киевский режим продолжает оказывать психологическое, моральное и физическое давление на персонал Запорожской АЭС. Об этом заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в эфире телеканала "Россия-24".

"То психологическое воздействие, моральное и физическое на наш персонал, которое оказывает противная сторона - это тоже риск, тоже угроза, и угроза серьезная", - сказал Черничук.

Он напомнил о гибели в октябре 2024 года начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности станции Андрея Короткого в результате подрыва автомобиля.

"Об этом все знают, об этом все помнят. Этой угрозы тоже исключать нельзя", - подчеркнул директор ЗАЭС.

Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, бывший председатель совета депутатов города Энергодара Андрей Короткий погиб 4 октября в результате подрыва автомобиля. По версии следствия, под его машину, припаркованную у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм Короткий умер в больнице. 

