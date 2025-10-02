Лавров встретится 7 октября в Москве с главой МИД Афганистана

Седьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану состоится в тот же день

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки проведут 7 октября встречу на полях седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Афганская сторона будет представлена министром иностранных дел, который на полях мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова.

По словам дипломата, седьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану состоится 7 октября на уровне спецпредставитей, старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Также, добавила она, в качестве гостей приглашена делегация Белоруссии.

"Афганская сторона будет представлена министром иностранных дел, который на полях мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметила официальный представитель МИД.

Заседание откроет глава российской дипломатии, мероприятие пройдет в закрытом режиме. "Приоритетное внимание будет уделено проблематике содействия процессу афганского национального примирения и расширению практического взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. Также планируется по итогам принятие совместного заявления", - информировала Захарова.